La relación de la venezolana Oriana Marzoli y el argentino Luis Mateucci, mientras duró, se desarrolló siempre entre las cámaras de los diferentes medios que buscaban obtener una primicia. Iniciaron su relación en un reality y se comprometieron, posteriormente, también frente a las cámaras.

Pero después de dos años, la pareja terminó su relación en muy malos términos. Y para no perder la costumbre de divulgar su vida personal en los programas de farándula, esta semana, Marzoli desató la polémica tras declarar que no había química sexual con el argentino. “Una vez estuvimos en casa tres semanas sin hacer nada”, dijo la venezolana radicada en España al ser cuestionada sobre su vida sexual con Mateucci.

En el programa español Sábado Deluxe, la chica de 25 años fue todavía más lejos y, entre las carcajadas del público y de los panelistas, confesó que Mateucci tenía problemas higiénicos que incidían en la intimidad.

Después de escuchar esas declaraciones, desde Chile, Mateucci no quiso quedarse atrás y mencionó que Marzoli, durante la relación, fue egoísta y una muy mala persona. “Vos no me echaste de la casa, por su puesto. Yo me fui. Tuve que huir cuando no estabas. Escape”, dijo el modelo.