La Selección de Uruguay se quedó fuera de la Copa América Centenario tras caer ante Venezuela, sin Luis Suárez en cancha.

Todos esperaban ver al ariete mundial, Luis Suárez, en la cancha con la celeste, pero el técnico Óscar Washington Tabárez decidió que el Pistolero no jugara.

Cuando Luis Suárez supo que no entraría al campo para defender a su Selección ante la Vino Tinto, se descontroló, faltó al respeto a la dirigencia técnica con su actitud, pero hay que entender la desesperación que sentía.

Descontrolado, Suárez batió los brazos, gritó hacia la banca técnica y hasta lanzó golpes al aire.

A propósito de la reacción del goleador del Barcelona español, Tabárez dijo que “No pasa ninguna situación. El jugador no está para jugar, es un asunto del médico, por más que se enoje, no voy a poner a un jugador que no está al 100% por más que se pueda enojar, cosa que no me consta, a mí no me dijo nada”.

Uruguay se convirtió en la primera selección sudamericana que se queda sin chances de jugar los octavos de final de la Copa América Centenario.

Esta fue la reacción de Luís Suárez al saber que no iba a entrar al terreno de juego en el cotejo que Uruguay perdió frente a Venezuela. #ÚLTIMAHORAEC A video posted by ÚLTIMA HORA ECUADOR (@ultimahora_ec) on Jun 9, 2016 at 9:17pm PDT

