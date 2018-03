La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz denunció que el régimen chavista le ofreció USD 50 millones para que renuncie a su cargo y se fuera del país e incluso le propuso el uso de un testaferro para el pago, antes de que fuese desplazada por la Asamblea Constituyente.

La extitular del Ministerio Público indicó que Jorge Rodríguez, actual ministro de Comunicaciones y ex vicepresidente nacional, fue quien le hizo la millonaria oferta.

“No me voy a quedar callada y voy a seguir denunciando las amenazas de las que fui víctima y cómo me ofrecieron dinero. Jorge Rodríguez, concretamente, me ofreció dinero para que renunciara y me fuera del país. Me ofreció 50 millones de dólares, con testaferro y todo”, señaló, en entrevista con el programa El Venezolano TV.

“Me pareció una falta de respeto, una insolencia. No voy a permitir esos atropellos, porque se están haciendo con muchos venezolanos. Los amenazan o les ofrecen dinero, eso ha obligado a mucha gente a irse del país”, añadió.

En otro pasaje de la entrevista, Ortega destacó que se enfrentó “a todo el desgobierno que hay en Venezuela”, y recordó una conversación que sostuvo con el actual mandatario.

“Nicolás Maduro me dijo a mí que él no se iba del poder, no le iba a entregar el poder a nadie. Ese día yo no quise seguir hablando, porque con ese señor no se puede hablar. ‘Yo no voy a entregar el poder’. Entonces, ¿a qué van a negociar?”, se preguntó.

Ortega, de 59 años, salió clandestinamente de Venezuela a fines de agosto alegando ser víctima de una persecución política, y está bajo protección del gobierno colombiano, que le ofreció asilo. Unas semanas antes, la Asamblea Nacional Constituyente, en una de sus primeras decisiones, la había destituido y designado en su cargo a Tarek William Saab, quien era entonces defensor del pueblo.

