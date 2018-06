El domingo pasado un estadounidense presenció un fenómeno lunar en el Golfo de Maine cuando el día estaba a punto de terminar.

John Stetson captó la imagen de la luna creciente que presentaba una forma inusual. Según el hombre que presenció el fenómeno, el satélite tenía la forma de un gran cubo de hielo.

El portal RT publica que ” Según comenta el experto Les Cowley, citado por el portal Spaceweather, el contraste de temperaturas de dos diferentes masas de aire curva los rayos de la Luna, que tras atravesar la atmosfera forman figuras muy sorprendentes”.

Lo raro fue que al día siguiente se repitió el fenómeno, lo que hizo que los científicos busquen una explicación a lo sucedido. La hipótesis que manejan y que podría explicar el extraño fenómeno es que la atmósfera puede servir como una especie de lente que deforme la figura de la luna. Esto sucederá hasta que el satélite supere el nivel de la atmósfera terrestre.

Stunning “rectangular moon” sighting sparks new conspiracy theories: Are you ready? Get your tinfoil hats on… https://t.co/8mirbcAGVd pic.twitter.com/vwFveyq0IO

— Others (@ufo_etc) July 12, 2017