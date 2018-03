Dos conductores perdieron los estribos en las calles de Manhattan y protagonizaron un pasaje insólito en la vía pública.

El enfrentamiento se torno tenso cuando uno de los conductores sacó un machete para atacar al otro, quien se defendía con un cesto.

Según el portal RT, ” Sin embargo, el conductor soltó accidentalmente el machete mientras comenzaba a abalanzarse sobre el también enfurecido peatón, por lo que se vio forzado a buscar refugio dentro de su automóvil”.

El combate siguió hasta los intensos puños en medio de la calle. Un usuario de Twitter grabó el momento y lo subió a la red social, pero no dio detalles sobre qué fue lo que motivó a estos dos hombres a pelear.

Wednesday morning 6:50am July 19 on the UWS. Man with machete in altercation with man in red. @NY1 @DNAinfoNY @NYDailyNews pic.twitter.com/kn9te7ugTm

— Paul Tena (@paultena) July 19, 2017