Uno de los personajes más queridos y recordados de ‘Malcolm in the Middle’ es Stevie un niño en silla de ruedas al que le costaba hablar por su asma y que era extremadamente inteligente.

Pues este personaje fue interpretado en siete temporadas por Craig Lamar Taylor.

El actor que cumplió 27 años el pasado 19 de marzo se ve muy diferente a su personaje en la serie. Craig dejó un poco de lado su carrera de actuación, para dedicarse a escribir y a volverse todo un artista en el área de los tatuajes.

@chrisbrown Here's how I look now the set is a real funky scene man!! pic.twitter.com/PupyqshfOX

— Craig traylor (@CraigLTraylor) 9 de junio de 2013