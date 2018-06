Hace algunas horas se liberó la versión remix de la canción ‘El Clavo’, tema de Prince Royce que ahora también cuenta con la voz y el impacto de la lírica de Maluma.

Esta versión de la canción ya ha empezado a generar sensación debido al alto contenido erótico de la misma. Pero, el público en las redes sociales de Maluma y de Royce ha reaccionado bien asegurando que les gusta mucho el tema y la colaboración.

Maluma incluso aprovechó su cuenta de Instagram para felicitar a su amigo al escribir “HBD @princeroyce!! Este es el regalo de cumpleaños #ElClavoRemix disponible en todas las plataformas digitales!!“, al mismo también que hacía promoción del estreno musical. Prince Royce nació un 11 de mayo de 1989.

Esta versión de la canción alcanzó los 454,958 en reproducciones desde la plataforma de PrinceRoyceVEVO, para el cierre de esta nota.

Parte de la canción y estrofas en las que se explaya Maluma dicen: “Dime, dímelo, dímelo mami por ese culo yo te entrego hasta mis Grammys, así yo no tenga cuando tu te vengas sin ser italiano te reglo mi salami (Grazie mile). Ambos sabemos que él no te trata bien, yo tengo claro por que no estás con él. No me digas que no te enemore. Si te ríes cada vez que toco ese to to toca besarlo lento. Si se va Gina por ahí viene Tatiana, está susana, yo la visto bien Dolce (Gabbana) para todo quiero ser su esclavo y darle clavo…”