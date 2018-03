manual de sexo

Hansons, casa de subastas británica, puso a la venta un documento considerado un “manual del sexo” que fue publicado en 1720.

Este documento fue prohibido hasta los años 60 del siglo pasado por lo “impactante de su contenido”.

Según RT, ” El libro, titulado ‘Obra maestra de Aristóteles completada en dos partes, la primera que contiene los secretos de la generación’, es una guía sobre el sexo y relaciones familiares que incluye elementos de religión, brujería e incluso astrología”.

La casa de subastas pondrá a la venta el documento en marzo de 2018, su costo inicial será de entre 100 y 165 dólares. En este archivo hay varios consejos, dignos de la época de su publicación, como aquel que propone que para que el bebé se parezca a su padre, la mujer debe ver seriamente al rostro de su compañero durante el sexo.

Otro de los datos curiosos es que este libro contiene ilustraciones consideradas “monstruosas” productos de la copulación entre mujeres y animales. ” Hay que tener en cuenta que este libro fue escrito cuando aún se quemaban personas por brujería en la Inglaterra georgiana”, explicó Jim Spencer, tasador de libros y manuscritos de Hansons.

A Sex Manual From 1720 Has Been Found And Shows Weird Attitudes To Sex @HansonsAuctions https://t.co/GjTsHvLTOr via @ladbible

— Hansons (@HansonsUK) 12 de febrero de 2018