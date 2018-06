Magic Unicorn es la empresa que desarrolló una aplicación que puede quitar el maquillaje a cualquier rostro y también aumentarlo de forma exponencial.

Todos conocen a esa persona que nunca sale de su casa sin maquillaje, que prefiere atrasarse a una cita antes que llegar sin su maquillaje puesto. Todos nos hemos preguntado cómo se verán esas personas sin los productos de belleza.

Según el portal RT, ” Con la novedosa tecnología, denominada MakeApp, por fin podemos saber cómo son las estrellas sin el lápiz labial, el corrector y el rímel. Para verlo, se puede descargar la aplicación en AppStore y PlayMarket”.

La tecnología de redes neuronales artificiales es la piedra angular del funcionamiento de esta aplicación, que ya está ganando fama entre los usuarios de redes sociales que ya comparten sus fotos con o sin maquillaje.

@rapha_rge AI based MakeApp adds/removes makeup – now available on Android and iOs https://t.co/D9O7AFHj3M https://t.co/iYvZO5ffpF pic.twitter.com/tXyrnRnLnZ

— Ashot Gabrelyanov (@gabrelyanov) May 29, 2017