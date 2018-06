El destructor estadounidense USS Fitzgerald colisionó este sábado (Japón) contra un buque mercante en el mar de Filipinas frente a la costa de Japón, informa la Marina norteamericana.

El incidente se ha registrado al suroeste de la ciudad japonesa de Yokosuka.

Al menos 7 miembros de la tripulación del destructor se encuentran desaparecidos, mientras se confirma un herido por la colisión, informa la cadena de televisión japonesa NHK, citando la Guardia Costera de Japón. La nave comercial era un buque filipino de contenedores.

A US Navy destroyer is taking on water after colliding with a merchant ship about 65 miles off the coast of Yokosuka, Japan

