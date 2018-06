Marián Sabaté

Enrique Mero rompió el silencio y, en exclusiva para Jarabe de Pico, mostró mensajes en los que Danilo Esteves suspuestamente lo amenaza.

Con palabras ofensivas, Danilo Esteves le dice a Enrique Mero que es un ‘inseguro’ y ‘celoso’ por creer que le escribió a Marián con otras intenciones. Danilo, además, desafía a Enrique a ir a buscarlo. “Y, si quieres, ven ahorita. Te doy mi ubicación”, se puede leer en el chat.

Enrique, no obstante, aseguró que no le va dar pretexto a Danilo para que emprenda una demanda. “Por último, si no te sale lo que tu hacías, supuestamente eres actor, te invito a buscar trabajo”, sentenció el esposo de Marián.