Mark Hamill

La cuenta regresiva para la gala de premiación de los Oscar 2018 empezó. El 4 de marzo, con la conducción de Jimmy Kimmel, la Academia premiará a lo mejor del cine, y, para esto, la organización del evento ha elegido a varias estrellas de Hollywood para entregar las estatuillas más codiciadas del mundo del cine.

El pasado 16 de febrero, la Academia anunció el primer grupo de estrellas que entregará algunos de los premios en la 90ª ceremonia de los Oscar.

El astro de “Black Panther” Chadwick Boseman, la directora de “Lady Bird” Greta Gerwig, y la protagonista trans de la cinta chilena “Una mujer fantástica” Daniela Vega fueron algunos de los nombres que reveló la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Meet our first 12 #Oscars presenters! And tune in on Sunday, March 4, to watch the show live.https://t.co/HSdqhSEXN4 pic.twitter.com/BE9jyuzBoM

— The Academy (@TheAcademy) 16 de febrero de 2018