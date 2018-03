El actor Daniel Radcliffe quiere hacerse un hueco en la industria del cine y dejar de lado a aquel introvertido niño de 12 años que se hizo famoso en la exitosa saga de Harry Potter.

Y por esta razón, en una entrevista con Playboy Daniel Radcliffe contó, sin tapujos, cuándo comenzó a masturbarse.

Pese a que sus años como adolescente los pasó rodando las películas de Harry Potter, el actor aseguró que tuvo tiempo para el “autoconocimiento” como cualquier joven de esa edad.

“Pasaste toda tu adolescencia haciendo las películas de Harry Potter. Para muchos adolescentes su vida se basa en encontrar un lugar donde masturbarse. ¿Había tiempo para eso en el set de las películas?” preguntó Playboy.

Daniel Radcliffe, lejos de incomodarse, respondió de forma muy sincera. “Sí, yo era como la mayoría de los adolescentes en ese sentido” dijo, a la vez que añadió: “me enteré que existía [la masturbación] cuando tenía once y no me salté ni un día”.

El actor explicó que mientras actuaba pensada algo así como “Espero que Alan Rickman ya termine esta escena para volver a mi tráiler” y ademas, aseguró que sintió “ese temor de que justo después de que terminaste, todo el mundo sabe lo que has hecho”.

Fuente: Infobae.com/ lavanguardia.com