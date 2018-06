Un hombre propuso matrimonio a su novia de la manera más extrema y llena de adrenalina.

Dos cocodrilos fueron los protagonistas de esta ‘mágica’ aventura. En Darwin’s Crocosaurus Cove, los visitantes pueden sumergirse mediante una jaula, un cilindro que brinda protección mientras se observa a los reptiles de cerca.

El hombre australiano de 33 años se sumergió con su novia y esperaba el momento adecuado de sacar el anillo y proponerle matrimonio. El momento llegó pero el anillo desapareció del lugar donde había guardado.

El australiano aseguró que el anillo había sido amarrado con un nudo corredizo y recordó que mientras se sumergía vio un trozo de cuerda flotando en el agua.

Automáticamente entró en pánico, pero enseguida encontró el anillo y logró pedirle matrimonio tal como lo había esperado. Su pareja aceptó la propuesta.

RT

#Headlinechallenge: Michael Beltrami proposes to girlfriend Katie Johnston in a “Cage of death” surrounded by crocodiles in Darwin’s Crocosaurus Cove and she said “yes”…CROCODILE DONE DEAL pic.twitter.com/5757JbVxyM

— Peter Barron (@PeteBarronMedia) 7 de junio de 2018