La mañana de este martes 10 de enero, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, brindó una rueda de prensa sobre temas coyunturales, entre ellos la vinculación de Mauro T. con el Municipio de Quito.

Rodas leyó un comunicado oficial a la ciudadanía, en el cual afirma que:

“Respecto al proceso en contra de Mauro Terán, debo señalar que se trata de alguien a quien he conocido como una persona honorable, y espero que se demuestre su inocencia durante el proceso.

Si bien Mauro Terán no es funcionario municipal, es alguien que ha colaborado desde el inicio de nuestro proyecto y sus criterios estratégicos, tanto en el campo político como jurídico, siempre han sido valorados.

El proceso que se ha iniciado en su contra es de materia tributaria, es decir de índole particular. He escuchado los argumentos de la defensa jurídica, que me parecen sólidos, y que espero sean adecuadamente considerados, respetando, como debe ocurrir en todos los casos, las normas del debido proceso.

Ahora bien, resulta inaceptable que de manera maliciosa el Gobierno Nacional pretenda vincular una investigación en materia tributaria de un ciudadano particular (por hechos que supuestamente habrían ocurrido desde el 2010) con el contrato del Metro de Quito, cuando evidentemente lo uno no tiene nada que ver con lo otro.

Esta pretendida vinculación que, con mala fe y sin ningún sustento, pretende sembrar sospechas sobre un contrato que ha sido manejado de forma totalmente transparente y con la permanente vigilancia de cuatro importantes organismos multilaterales, es una nueva injerencia del Gobierno Nacional en la Justicia y ofende la institucionalidad municipal, lo cual rechazamos con total firmeza. Estamos frente a una cortina de humo, un elemento de distracción en el actual proceso electoral. Estamos frente a una clara persecución política, que muy probablemente continuará, no solo en contra del Municipio, sino también de otros actores de oposición.

Desde la divulgación del documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y sin ningún fundamento, a la ciudadanía le consta que el Gobierno Nacional pretendió desviar la atención e inculpar al Municipio de Quito, cuando en dicho documento no se menciona en lo absoluto ni al Municipio de Quito ni al proyecto del Metro.

Todo este revuelo empezó con la publicación del documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Por lo tanto, considero fundamental acudir a la fuente. Por ello, ejerciendo mi responsabilidad de Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, viajaré de manera inmediata a Washington junto al Dr. Gastón Velázquez, Presidente (E) de la Comisión Metropolitana Quito Honesto, para entregar un documento al Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que se señale el enorme interés que como Alcaldía de Quito y ciudadanía quiteña tenemos, para que de la manera más pronta posible, se difunda la información completa sobre supuestas prácticas irregulares de determinada empresa en nuestro país, de tal manera que se esclarezca toda la verdad y se desvirtúen las especulaciones y acusaciones sin sustento que quizá, producto del nerviosismo de ciertos sectores, están generando. Esto lo hacemos en la tranquilidad de saber que como Municipio siempre hemos actuado con rectitud y total apego a la Ley.

De igual manera, acudiré a las instancias de la Organización de Estados Americano (OEA) que vigilan el respeto a los Derechos Humanos y la transparencia de los procesos electorales, para denunciar los hechos de persecución política señalados, antes de que sea demasiado tarde, y que al ser cortinas de humo y elementos distractores, están contaminando el proceso electoral. Esto con el objetivo de que las respectivas instancias internacionales tomen las medidas necesarias para garantizar el respeto a la democracia y a la voluntad popular”.