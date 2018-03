Becky G tiembla. “La Tigresa del Oriente” ha presentado la hilarante parodia de ‘Mayores’, tema al cual ha llamado “Menores”.

La cantante Judith Bustos, conocida popularmente como “La Tigresa del Oriente” grabó este tema en colaboración con el youtuber peruano ‘Robertillo’, quien hace las veces de Bad Bunny.

“¡POR FIN! ¡ROMPIENDO ESQUEMAS, ESTEREOTIPOS!… ¡Tiembla Becky G y Bad Bunny!”, escribió ‘La Tigresa del Oriente’ en la publicación de Facebook en la que adjuntó el hilarante video que se han convertido en el éxito viral de las últimas horas.

“A mí me gusta que me lleves en el ‘Chama’ y pa´ que ahorres tu propina y me engrías en la cama. A mí me gusta que no tengas membresía pa´chapar en el parque y venga la policía”, comienza la letra de esta curiosa versión de ‘Menores’

Ante las posibles críticas que puedan surgir de parte de sus detractores, ‘La Tigresa del Oriente’ dejó un mensaje al final del video. “¿Acaso yo no puedo cantar un reguetón? ¿No me pueden gustar acaso los menores? Igualdad para todos”, dice la cantante en el clip que se está causando sensación en Facebook.