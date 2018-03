Mientras el técnico de Argentina, Edgardo Bauza, afirma que la selección “albiceleste” hizo un “Partido Brillante”, hay quienes critican el juego del conjunto y apuntan sus dardos sobre el estratega y al menos 3 jugadores: Higuaín, Mascherano y Agüero.

“Para mí, no jugamos un partido flojo; jugamos un partido brillante”, dijo Edgardo Bauza en la conferencia de prensa tras la victoria sobre Chile.

“Me gustó todo del equipo, Jugamos diez puntos porque ganamos. El equipo no es Messi-dependiente. Para mi cuando hicimos el gol el partido estaba cerrado”, resaltó Bauza.

Y rescató la importancia de los tres puntos: “Se ganó un partido difícil. Los jugadores hicieron un gran esfuerzo. Se complicó en los últimos 15 minutos del complemento. Jugamos contra un gran rival. Fue un partido clave. Ahora hay que pensar en Bolivia”.

En la otra orilla están críticos como Alejandro Fantino, quien se mostró en contra de la actuación de alguno de los jugadores: “Mascherano volvió a dar pena, no jugó bien, lo apuran en la mitad de la cancha y no tiene tiempos. Yo soy uno de los pocos tipos que banca al ‘Pipita’ Higuaín en Argentina, realmente es terrible el nivel que está mostrando y Agüero, la máxima jugada fue haberle mandado una carta documento a la sandwichería de Tucumán. El equipo es un desastre y no jugó a nada”, remarcó.

En redes, por otra parte, la realidad es la de los hinchas que se expresaron con estas imágenes, las cuales hablan por sí solas de una Argentina que deja dudas sobre el juego.

Que manera de disfrutar viendo la selección de Bauza. pic.twitter.com/b5sfMvoAF5 — Yo, Natán (@santillanista) March 24, 2017

Bauza dice que Argentina jugo un gran partido, "un partido brillante" y que está feliz pic.twitter.com/tYx1RIZOqw — Cande (@candeFC9) March 24, 2017

Bauza: "Jugamos 10 puntos"… Por favor que lo echen YA!!! pic.twitter.com/sNpSKKeqMx — Carlos Velazquez (@pelado_1976) March 24, 2017

Este soy yo mirando la selección de Bauza.#AndateBauza pic.twitter.com/EirHd8i9zs — Juan Román Tristelme (@JRomanTristelme) March 24, 2017