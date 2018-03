Uno de los momentos más intensos de la ceremonia de los Globos de Oro de 2017 fue el discurso de Meryl Streep tras recibir el premio Cecil B. DeMille por su trayectoria.

La actriz -ganadora de tres premios Oscar y ocho Golden Globes- sorprendió a todos en el discurso de aceptación del galardón con un encendido discurso en contra de Donald Trump y en defensa de los inmigrantes y de los periodistas.

“Hollywood avanza gracias a los extranjeros y a los que llegan de afuera. Si los echamos a todos, no tendremos nada para ver más que fútbol y artes marciales combinadas, que no es un arte”, comenzó Streep.

Streep además dijo que se sintió sorprendida el año pasado por una “actuación”, que fue una clara referencia —aunque sin decir nombres— a la burla de Donald Trump al periodista con discapacidad Serge Kovaleski, del New York Times. “No fue una buena actuación, pero cumplió su trabajo. Fue el momento en que la persona que va a tener el puesto más respetado del país imitó a un reportero con discapacidad. Alguien a quien superaba en términos de privilegios, poder y capacidad para responder”, dijo.

“Ese instinto de humillar. La falta de respeto y la violencia incitan a la violencia”, continuó Streep. “Cuando los poderosos usan su posición para maltratar a otros, todos perdemos”, indicó.

