¿Quién es mejor, Cristiano Ronaldo o Leo Messi? Esa es la inquietud que se le planteó a Usain Bolt, el mejor velocista de la historia.

En entrevista para la página web B/R Football, el plusmarquista dejó claro cuál es su elección: Cristiano Ronaldo.

“Me quedo con Ronaldo. Estuvo en la Premier League y la dominó, fue a LaLiga y está dominando ahí. Ha demostrado que puede marcar la diferencia en cualquier liga a la que elija ir”, afirmó.

“Soy un gran seguidor de Cristiano. Lo he visto durante muchos años y he coincidido con él en un par de ocasiones. Soy fan del Manchester, pero me gusta también el Real Madrid porque ahí está él”.

Así, el jamaicano ha elogiado a Cristiano por su capacidad de jugar y ganar en diferentes partes del mundo.

Y claro, no se descarta que, en caso que Bolt logre su reto de jugar al fútbol profesional, en algún momento pueda encontrarse en la cancha con Messi o CR7.