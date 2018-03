Jimena Sánchez es la mexicana que se roba las miradas por su gran parecido con Kim Kardashian.

Es modelo y presentadora de un programa de televisión y desde que empezó a ganar popularidad por parecerse a la estrella del reality Keeping Up With The Kardashians, no ha dejado de publicar sensuales fotografías en las que deja claro el gran parecido físico que hay entre ella y Kim Kardashian

Mira las fotografías de la exuberante mexicana a continuación ¿Se parece a Kim Kardashian?

Have a great weekend everyone 🍊 #blackfriday #findesemana Una foto publicada por Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) el 27 de Nov de 2015 a la(s) 8:41 PST

I hope you all have a great Sunday guys!! #NFLSunday & #SurvivorSeries ENJOY! Una foto publicada por Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) el 22 de Nov de 2015 a la(s) 9:25 PST

Al rato les posteo en Twitter mis #NFLpicks week 7 🏈 #NFL #Raiders #raidernation Una foto publicada por Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) el 21 de Oct de 2015 a la(s) 10:30 PDT

Nude Una foto publicada por Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) el 19 de Sep de 2015 a la(s) 11:31 PDT