Para todos aquellos que esperan asuma una posición negativa acerca de las declaraciones del señor Donald Trump… Reitero que mi relación de trabajo siempre ha sido buena ya que siendo dueño del concurso “Miss Universo” tuve oportunidad de trabajar con él. Por mi parte lo que hice fue demostrarle por medio de MI TRABAJO y EJEMPLO qué en México existimos personas qué nos esforzamos al máximo, qué hacemos las cosas bien y qué atravesamos fronteras para trabajar con integridad y honradez. Conmigo ha sido respetuoso y les confirmo que se sintió orgulloso de que “Miss Universe Organization” fuera representado por una mexicana en 2010 y 2011. Las declaraciones que el Sr. Trump ha hecho NO me las tomo personales ni dejo que me afecten … ya que yo en mi vida hago lo mejor que puedo día a día como la mayoría de los mexicanos. Soy una mujer honesta y trabajadora e intento hacer lo mejor en todos los aspectos de mi vida. Les confieso que lo que me motivó y me dio fuerza para ganar en 2010 esa corona de Miss Universo fue llevar el nombre de México en mi persona. Visité muchos países llevando en mí ser mi cultura y raíces con toda la felicidad y dignidad. Sé y conozco el potencial que los mexicanos y latinos tenemos y también sé que en cada latitud del universo hay personas que tienen que renunciar a su familia y hasta a su nacionalidad para poder alcanzar sus metas. Para todos los que esperan de mí, que ofenda o insulte al señor Trump les puedo afirmar que violencia genera más violencia. Agredirlo no modificaría los hechos ni va a resolver la situación que vivimos en México. LAS PERSONAS QUE INSULTAN A LOS DEMÁS SON SOLO COBARDES CON FALTA DE CRITERIO Y EDUCACIÓN QUE NO TIENEN MEJORES ARGUMENTOS PARA DEFENDERSE. Yo respeto la manera de pensar y opinión que cada individuo de este planeta tiene. ESTOY ORGULLOSA DE SER MEXICANA y estoy del lado de la gente que es honesta, responsable, trabajadora y respetuosa. Como mexicanos, en lugar de tanta queja inútil proponte ser cada día mejor. No estoy de acuerdo con las faltas de respeto a mexicanos ni latinos ni para nadie. Voy en contra del racismo y discriminación. Que se ponga el saco a quien le quede.

A photo posted by Ximena Navarrete (@ximenanr) on Jun 21, 2015 at 3:05pm PDT