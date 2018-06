“Querido paisano: hoy más que nunca es importante que cuides de tus actos”. La actriz Kate del Castillo abre así un mensaje en video en el que hace una lista de consejos como parte de una campaña que arrancó la red de organizaciones “Agenda Migrante” .

Durante 41 segundos la protagonista de “La Reina del Sur” habla claro de temas que, de acuerdo con abogados especializados, empujan a la deportación a los mexicanos.

“No comentas faltas administrativas – señala -. “La violencia doméstica contra la mujer es motivo de arresto y deportación. Cuida, protege a tu familia, a tus mujeres. Si no cuentas con licencia de conducir no manejes. No falsifiques ningún papel y no hagas nada que vulnere tu situación”.

Desde que el presidente Donald Trump arrancó su administración amplió las causas de persecución de indocumentados y, a diferencia de su antecesor Barack Obama, quien daba prioridad a los delincuentes de causas mayores, el republicano firmó órdenes ejecutiva para perseguir a los sin papeles por delitos menores como pasarse un alto.

“Queremos hacer conciencia de esto a través de la campaña que llamamos #migrantesdepie en la que involucramos a diversos actores, cantantes y comunicadores reconocidos por los paisanos para que se sepan muy bien los riesgos y las causas por los que pueden perder todo en Estados Unidos”, detalló Eunice Rendón, directora y fundadora de Agenda Migrante.

En adelante se hablará de la importancia de prevenir: tener un plan de acción, registrar a los hijos como mexicanos, llevar siempre documentos de identidad oficial, llamar a los consulados en caso de detención y saber cómo comportarse. Por ejemplo, si algún agente llama a la puerta, se debe pedir que muestre una orden judicial.

Del total de los motivos por los que detienen a los migrantes, la mayoría son por faltas administrativas sólo el 6% está relacionada a delitos como la violencia doméstica y otros graves, pero lo importante es que se sepa de las consecuencias.

Actualmente Agenda Migrante atiende a un joven deportado de Kentucky porque sus padres estaban gritando en una discusión y los vecinos llamaron para reportar violencia. Cuando los policías llegaron, el muchacho abrió y le pidieron los documentos. Poco después fue deportado.

