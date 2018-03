millonario

La chica Playboy Daniella Chávez confesó que el famoso futbolista brasileño Neymar le ofreció 30 millones de pesos, más de 43 mil dólares, para participar en una “fiesta privada”, según asegura el portal Glamorama.

“Llegó un mail del representante de Neymar. Vamos a hacer una fiesta. No te ofrecen que te acuestes, pero te dicen que es privado, que no digas nada”, expresó la conocida hincha de O’Higgins, quien agregó que no fue al evento. “La verdad es que me da lo mismo, no me gusta, Neymar”, aseguró.

Además, Chávez mencionó que recibió otras propuestas: “O sea, qué no me han ofrecido. Un montón de cosas, en todas partes del mundo. Un viaje a Dubái, con un príncipe en Dubái, que quiere chicas.”

Al ser cuestionada sobre si futbolistas chilenos la habían contacto Chávez respondió: “Sí, chilenos. También extranjeros, muy conocidos. De por sí, usan a su representante cuando son extranjeros, más importantes. Te escriben mails, porque yo tengo mi mail de eventos y ahí llegan. Cuando son representantes te invitan como a fiestas privadas donde van a haber muy chicas lindas, modelos y va a estar aquí el sujeto, te ofrecen dinero, el pasaje y todo”