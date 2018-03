Jéfferson Montero vestirá la camiseta de Emelec. Así lo acaba de confirmar el club a través de su cuenta de Twitter (@CSEmelec).

‘Turbina’, quien militaba en Getafe, decidió salir del equipo español y regresar al fútbol ecuatoriano al no contar con espacio para desplegar su fútbol.

Montero ya había anticipado que su llegada a Emelec estaba cerca, pues restaba definir algunos detalles.

“La situación es un poco complicada aquí (en Getafe). He tenido unas charlas con el entrenador y lo mejor es tomar la decisión de salir. Yo vine acá por jugar, pero no he podido. Creo que la última charla que tuve con el entrenador ha sido muy importante para tomar la decisión de salir”, dijo Montero en entrevista con radio Super K 800.

A sus 28 años, el extremo llegará a un club que se encuentra en buen momento, protagonista del fútbol ecuatoriano y con serias aspiraciones a nivel internacional.