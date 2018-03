El cine apela a los sentimientos a tal punto que puede sacar las más grandes carcajadas, pero también las lágrimas más tristes.

Cuando la historia cuenta con un personaje animal, es muy probable que éste se meta en el corazón del espectador desde su primer segundo de aparición.

El portal Watchmojo te trae un top de las 10 muertes de animales más tristes de la historia del cine. Si con este video no derramas una lágrima o no que te queda un nudo en la garganta, no eres de este planeta.