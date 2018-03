mundo animal

Aunque la jugosa recompensa no la hará sonreír, sus dueños sí que estarán felices, pues, además de ganar esta demanda, Grumpy Cat (gata gruñona, en inglés) sigue generando grandes réditos gracias a su imagen.

Un jurado de California le dio a la famosa gata gruñona más de US$ 700,000 esta semana, tras una demanda federal por el uso de su identidad.

Según documentos obtenidos por The Washington Post, la propietaria Tabatha Bundesen, de Morristown, Arizona, ganó la demanda presentada por primera vez hace tres años contra la empresa de bebidas Grenade.

En 2013, Bundesen firmó un contrato con Grenade para que el gato sea imagen del café helado “Grumpy Cat Grumppuccino”, pero la compañía, posteriormente, utilizó la imagen de la gata para vender otros productos, cosa que un jurado de ocho personas, determinó, era ilegal

Grumpy Cat, cuyo enanismo y mordida le dan un ceño fruncido permanente por el que es famosa, se convirtió en un fenómeno en internet cuando, en 2012, algunas de sus fotos fueron subidas al popular sitio web Reddit. Después de ganar popularidad como meme, el animal se convirtió en una máquina de hacer dinero.

You Forgot Your Pets Christmas Present?! That’s one way to make them grumpy. Head to @PetSmart for Exclusive Holiday Grumpy Cat Pet Toys: https://t.co/b5XAyfR0aH pic.twitter.com/Y5gynueJBl

— Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) 24 de diciembre de 2017