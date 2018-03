El burgomaestre de Guayaquil, Jaime Nebot, brindó una rueda de prensa este lunes, en la cual se refirió a varios temas tras las elecciones del domingo.

Nebot se refirió a la fallida “Unidad” que finalmente dejó a varios candidatos en carrera hacia Carondelet. Sin embargo, afirmó que este no es el momento de profundizar las diferencias de criterio, sino de ratificar el deseo de cambio por el que votó la mayoría del Ecuador.

“Este es el momento de ratificar, como lo dijo Cynthia Viteri, que más allá de calumnias, engaños, insultos, para nosotros siempre estará primero el país”, afirmó Nebot.

Y fue enfático en ratificar que “Vamos a votar por el señor Lasso”.

“Más del 60% de ecuatorianos ha rechazado en las urnas a este gobierno. La gente no quiere continuísmo, no quiere más de lo mismo, no quiere ser Venezuela, los ecuatorianos no queremos el socialismo del siglo XXI, desempleo, paralización, totalitarismo, falta de libertad, corrupción”, indicó Nebot.

Respecto a la posibilidad de fraude electoral, Nebot indicó que “Los rumores de fraude están por doquier. Debo decir que aún no se han consolidado, pero también debo decir que no vamos a permitir que se consolide, ni en Guayaquil ni en el Ecuador”.

“Vamos a organizar una gigantesca movilización para desde las calles defender las democracia (…) no hay fraude consumado todavía, pero tenemos que evitar la mínima posibilidad de que un fraude electoral se consume”, agregó.

En torno a la labor de los observadores internacionales y técnicos locales, Nebot indicó que no se ha cumplido con el elemental principio de permitir que ejerciten sus dos atribuciones, la comprobación del proceso y control paralelo del conteo de los votos. En ese sentido, resaltó que “sin transparencia electoral no hay democracia”.