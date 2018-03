Ben Aflleck y Jennifer Garner

Ahora los ojos del mundo del espectáculo están sobre Ben Aflleck debido a los fuertes rumores que aseguran que la estrella de Batman Vs. Superman terminó su matrimonio porque mantendría una relación con Christine Ouzounian, la ahora ex-niñera de Violeta, Seraphina y Samuel, sus hijos con Jennifer Garner.

La relación de los actores caía en picado, pero la gota que colmó el vaso fue el sospechoso acercamiento que Jennifer Garner notó entre Ben Affleck y la nueva niñera, Christine Ouzounian, durante un viaje familiar a la Bahamas.

Garner, en cuanto se percató de la complicidad de su todavía marido con la niñera, decidió prescindir de ella. Affleck negó todo, sin embargo la niñera aseguró que sigue enamoradísima del actor y que pensaba que la relación entre ambos era algo serio.

Lo cierto es que esta no es la primera escuchamos historias parecidas en el mundo de espectáculo y a continuación les mostramos a varios famosos que engañaron a sus parejas con las niñeras.

Arnold Schwarzenegger y Patty Baena

Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver esperaron a que el actor dejara de ser gobernador de California para anunciar su separación.

Fue así como una de las parejas más consolidadas de Hollywood puso fin a 24 años de matrimonio por culpa de una infidelidad. El actor reconoció ser padre de un adolescente de 14 años nacido de una relación extramatrimonial con Patty Baena su asistenta y niñera de sus hijos.

Jude Law y Sienna Miller

Uno de los episodios reciente más sonado cuando hablamos de Hollywood y niñeras lo protagonizó Jude Law. El actor le fue infiel a su por entonces pareja, Sienna Miller, con la niñera de los hijos que había tenido con su primera mujer, Sadie Frost.

Todo sucedió en 2005, cuando la flamante pareja se encontraba atravesando su mejor momento. Él pidió disculpas públicas y quiso recomponer la relación con su prometida, pero terminaron separándose. Atrás quedaban cinco años de relación y una boda que no pudo ser.

Lo más impactante, de todos modos, fue la manera en que Sienna se enteró del furtivo amorío: uno de los niños contó, inocentemente, que abrió la puerta equivocada y se encontró a su papá y a la señorita Wright compartiendo la cama.

Robin Williams y Valerie Velardi

No todas las infidelidades acaban de la peor forma posible. El desaparecido Robin Williams se separó de su primera mujer, Valerie Velardi, tras haber iniciado una relación con la niñera de su hijo, Marsha Garces.

Pero lejos de dejar el affaire en el aire, el actor y la niñera continuaron con su romance, se casaron y tuvieron dos hijos. Estuvieron juntos más de 20 años, hasta que la infidelidad volvió a la vida del actor y terminaron solicitando el divorcio.

David y Victoria Beckham

La época que los Beckham pasaron en España no fue su mejor momento. Victoria Beckham pasaba fuera de casa la mayoría del tiempo. Por ello, con tanta ausencia, David acabó refugiándose en los brazos de la asistente que habían contratado cuando pisaron suelo español.

Rebecca Loos, española de nacimiento aunque de ascendencia holandesa y británica, no dudó en contar con todo detalle su romance. Incluso mostró los mensajes que se intercambió con el futbolista. A los Beckham no les hizo ninguna gracia, obviamente. Pero Loos, sin embargo, aprovechó el momento y terminó como concursante de «Supervivientes».

Mick Jagger y Jerry Hall

Mick Jagger mantuvo una particular relación con una niñera de sus hijos. De acuerdo al relato de Claire Verita, la niñera, todo sucedió en un hotel de Bruselas mientras ella trabajaba cuidando a uno de los hijos de Jagger.

«Estaba preparando café cuando entró a la cocina», dijo recientemente. «De pronto, Mick estaba acariciando mi pelo y después me estaba besando con pasión», explicó al diario News of the World. «Lo siguiente que recuerdo es que me hizo el amor». «Todo terminó muy rápido y Mick actuó como si nada hubiera sucedido», contó Verita.

