A diez meses de que la novia de Jim Carrey, Cathriona White, se quitara la vida, nuevos detalles sobre su muerte fueron revelados.

La joven irlandesa de 28 años le dejó una carta suicida al actor, en la que se disculpaba con él.

“Llevo tres días sin creer que no estás aquí. Puedo seguir con el corazón roto y tratar de encajar las piezas. Podría, sólo que en este momento no tengo las fuerzas. Lo siento si sentiste que no estaba ahí para ti. Trate de darte lo mejor de mí”, escribió la irlandesa en la carta.

“No sé mucho sobre enterrar las cosas o sobre eso. Eres mi familia, así que estaré bien con lo que decidas”, continuó, y agregó: “Por favor perdóname. No pertenezco a este mundo”.

White fue hallada sin vida en su residencia en septiembre de 2015, luego de que se suicidara con una sobredosis de medicamentos recetados al actor.

Días antes, la pareja había terminado su relación, aunque cercanos a Carrey aseguran que sólo se habían dado un tiempo.

Fuente: el-nacional.com