Las redes sociales son un espacio en donde los internautas tienen la oportunidad de opinar sobre todo tema, por ejemplo sobre la vida que lleva ahora Michelle Obama.

Tras la finalización del mandato de Barack Obama, la familia del expresidente de Estados Unidos, no deja de ser el foco de atención de fotógrafos espontáneos.

Michelle Obama fue fotografiada al natural, con su cabello recogido con un pañuelo y con la imagen de una mujer que no se tiene que cuidar de llevar un peinado impecable, más espontánea. La imagen provocó miles de comentarios positivos.

Según el portal RT, ” por el momento se desconoce el lugar exacto donde fue tomada esta fotografía, publicada por una usuaria de Twitter y que ya cuenta con más de 35.000 retuits”, medios internacionales la pareja de esposos Obama se encuentra en Francia.

Muchos internautas y admiradores de la familia Obama resaltó la importancia de la valentía de Michelle de mostrarse en público sin retoques y libre del acartonado protocolo de la Casa Blanca.

This is the picuture I have been waiting on for like 3 years. COME ON NATURAL. pic.twitter.com/HF8AYpsciB

— gif sommelier (@meagnacarta) April 2, 2017