HBO confirmó lo que los aficionados de “Game of Thrones” nunca querían escuchar: El fenómeno televisivo de un mundo de fantasía llegará a su fin tras la octava temporada.

HBO recientemente renovó la serie – una adaptación a las novelas de George R.R. Martin – para una séptima temporada recortada, que consistirá de solo siete episodios.

La octava temporada pondrá fin a la saga. El número de episodios para dicho ciclo aún está por determinarse, indicó el sábado el jefe de programación de HBO, Casey Bloys, durante la conferencia de verano de la Asociación de Críticos de Televisión. “Aceptaremos todos los que nos den los productores”, subrayó.

Después de eso, existe la posibilidad de una serie derivada de la original.

“Estamos abiertos a esa idea, los productores no se oponen, pero actualmente no hay planes concretos”, afirmó Bloys.

“Game of Thrones” no volverá con su séptima temporada sino hasta mediados del próximo año, por lo que no podrá competir en los Emmy de 2017, una entrega de galardones que domina habitualmente. El año pasado, la serie obtuvo 12 estatuillas.

“Siempre es mejor ganar más Emmys”, dijo Bloys. “Pero el objetivo principal es hacer el mejor programa posible para nuestros seguidores y suscriptores”. / AP