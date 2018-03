Pelé, la máxima figura deportiva en la historia de Brasil, dijo el miércoles que fue invitado a encender el pebetero en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, pero que acuerdos con patrocinadores podrían impedirle realizar la prestigiosa tarea.

Al hablar en un evento en Río, Pelé afirmó que fue invitado a encender el pebetero por el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, y el titular del comité organizador de Río 2016, Carlos Arthur Nuzman.

Philip Wilkinson, un vocero del comité organizador, no confirmó la información y dijo que la identidad de la persona que enciende el pebetero se suponía que es una sorpresa.

Pelé, de 75 años, dijo que tenía un compromiso con un patrocinador que lo haría viajar el viernes, el día de la ceremonia inaugural. El brasileño indicó que Nuzman le hizo la invitación en persona y que Bach lo llamó para hacer lo mismo.

“Tengo que resolver el tema del viaje. Es un compromiso internacional con una empresa inglesa, pero me encantaría (encender el pebetero)”, afirmó Pelé. “Si me las arreglo para cambiar (los planes de viaje), me gustaría tener el honor de encenderlo”.

Hace casi dos semanas Pelé portó el fuego olímpico en Santos, la ciudad a las afueras de Sao Paulo donde inició su carrera futbolística. Nunca tomó parte de los Juegos.

En 2004, Pelé llevó la antorcha de los Juegos de Atenas en Río y lloró mientras lo hizo. En ese momento dijo que uno de los pocos arrepentimientos de su exitosa carrera fue nunca haber jugado en los olímpicos.

Los medios de comunicación brasileños informaron en semanas recientes que tres atletas retirados eran los favoritos para encender el pebetero en el estadio de Maracaná el viernes: Pelé, el navegante Torben Grael y el jugador de tenis Gustavo Kuerten.

Grael portó el fuego olímpico el miércoles y Kuerten rechazó hacerlo debido a acuerdos con patrocinadores./AP