La policía brasileña arrestó al último sospechoso en el caso de los brasileños simpatizantes del grupo Estado Islámico, que presuntamente planeaban realizar ataques durante las Olimpiadas del mes próximo en Río de Janeiro.

La Policía Federal informó que el hombre fue detenido en la ciudad de Comodoro, en la zona centro-oeste de Brasil.

Familiares del detenido, Leonid El Kadre de Melo, dijeron que tiene 32 años y es mecánico en el estado de Mato Grosso.

El jueves las autoridades informaron que habían arrestado a 10 brasileños que planeaban ataques contra los Juegos Olímpicos que se realizarán del 5 al 21 de agosto. Otro hombre se entregó el viernes.

El ministro de Justicia Alexandre de Moraes dijo que algunos de los hombres habían jurado lealtad a ISIS sin tener ninguna comunicación con integrantes de grupos terroristas en el extranjero.

Los sospechosos no se reunieron en persona y se comunicaron entre sí a través de las aplicaciones móviles WhatsApp y Telegram, dijo.

Zeina El Kadre de Melo, hermana del último sospechoso arrestado, dijo a The Associated Press que su hermano no usaba las aplicaciones mencionadas por las autoridades porque su celular era un modelo viejo sin conexión a internet.

Ambas aplicaciones también pueden ser usadas en computadoras pero generalmente son usadas en celulares.

Melo agregó que su hermano había sido acusado erróneamente debido a su nombre árabe, de origen libanés, y su religión. El sospechoso se convirtió al islam mientras cumplía una sentencia por robo y asesinato entre el 2002 y 2006.

El juez federal Marcos Josegrei da Silva, quien está supervisando la investigación, dijo al diario O Globo durante el fin de semana que podría haber más gente involucrada con el grupo./VOA