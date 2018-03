El ex presidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado habla acerca del panorama político del país y sobre el abuso de poder por parte del Estado.

Hurtado manifiesta que las protestas realizadas por parte de la Alianza CREO-SUMA ha sido una protesta pacífica, en la que participaron tanto mujeres, personas de tercera edad como jóvenes de distintas clases sociales.

Además, el ex presidente del Ecuador considera que el presidente actual del país no sabe de economía y que posteriormente su gobierno ha sido un fracaso al no eliminar la pobreza como lo tenía previsto.