Andrew Stanton, el creador de la historia de “Buscando a Nemo”, ha confesado qué lo llevó a trabajar en esta película.

Según recoge el libro “To infinity and beyond!: The story of Pixar Animation Studios”, Stanton comentó que estuvo muy ocupado trabajando en ‘Bichos’ y se sentía culpable por no pasar tiempo con su hijo de cinco años.

Cuando Andrew por fin logró estar una tarde con su hijo, fueron a dar un paseo por el parque y, según dijo, pasó demasiado tiempo preocupándose por el entorno sin poder disfrutar de la tarde.

“Lo arruiné. Me pasé todo el paseo diciendo: quédate en la acera, no toques, es demasiado afilado, está sucio, suéltalo. Recuerdo verme a mí mismo hacer eso y decirme ‘Te estás olvidando del verdadero objetivo del paseo’. Esto me llevó a pensar en la premisa de que el miedo puede convertir a un buen padre en uno malo” acotó.

Tras meditar sobre lo ocurrido, el cineasta se dio cuenta de que muy pocas películas de animación trataban sobre la relación entre padres e hijos que hablasen desde el punto de vista de los padres.

“Me llevó años desarrollarlo, pero una vez que tuve todas las piezas, tardé un año y medio en escribirlo hasta que lo llevamos a producción” señaló Stanton.

Y fue a John Lasseter, apasionado del buceo, a quien le encantó que su entorno fuera en el mar, por lo que el plan de la película continúo hasta convertirse en lo que todos conocemos.