A través de su cuenta de la red social Twitter (@MashiRafael), el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, arremetió contra el opositor Andrés Paez y lo tildó de “farsante y cobarde”.

El mandatario se refirió al desafío “Uno a uno” que planteó a Páez el pasado sábado en el enlace sabatino, y apuntó: “Ya no perderé mi tiempo. El país puede estar seguro que el dirigente de los de luto es un cobarde y un farsante”.

Y acotó: “Pese a lo que dijo y escribió, no aceptó verme uno a uno. Recuerden que sí fue a buscarme al aeropuerto con centenas de pelucones. Pido disculpas, sobre todo a los jóvenes, si escandalicé a alguno. Pero uno no se deshumaniza, y esta clase de cobardes realmente causan indignación, que talvez ni siquiera merece. Sé que la mayoría del pueblo ecuatoriano me entiende. Recuerden: el dirigente de los de luto, además de farsante, es un COBARDE. A recordárselo en cada ocasión. ¡Hasta la victoria siempre!”.

El pasado sábado, Correa manifestó en referencia a Páez: “estoy harto de este pillastre, sinvergüenza… que me diga no más dónde nos encontramos, vamos a ver si responde, pero que concrete, que no haga show. Sabe dónde encontrarme o diga donde nos encontramos y arreglamos nuestros problemas uno a uno”.

Páez aceptó el reto y declaró que, inclusive, cubriría las curaciones del mandatario, pero puso como condiciones que no vaya con “sus 300 guardaespaldas” y que antes debatan en público sobre las soluciones a los diferentes problemas que enfrenta el país.

Este miércoles, en declaraciones para Radio Democracia, Páez se cuestionó: “Se imaginan a Santos, Obama retando a golpes a sus adversarios?”.