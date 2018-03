El Rubio Ñú, un pequeño club de la cuarta división paraguaya, ha tomado protagonismo después de que un escándalo sexual entre el presidente y un jugador del equipo fuera destapado a partir de la filtración de fotografías en las que se observa a la pareja en la cama.

Los involucrados en la polémica son Antonio González, presidente del club, y el jugador Bernardo Gabriel Caballero. González aceptó el romance con el jugador y aseguró que la filtración de fotografías se debe a una estrategia de extorsión por parte del representante del jugador, que pretende conseguir su pase.

“Vamos a ser sinceros. Es una persona que hace más de dos años estaba conmigo acá en Rubio Ñú. Era una persona especial para mí. Entre paréntesis, y en síntesis, era mi pareja. Tuvo todos los privilegios: vehículos que nunca pensó en su vida manejar. Manejó Mercedes Benz, Land Cruiser, Prado, Hilux”, confesó el directivo en una entrevista al Diario Hoy de Paraguay.

González dijo que Valentín Ozuna, actual pareja y representante de Caballero, era el culpable de desatar todo este escándalo y, en una declaración en Facebook, el directivo dijo que el representante, desde hace varios días, estaba “mensajeando a un secretario mío que quería su pase. Le dije que no quería hablar con ese señor: su pase cuesta 2 millones de guaraníes. Que los traiga y punto. Nos citó dos veces en la Liga, fuimos y decía que solo tenía 1 millón”, contó González.

En un video, González insultó a Valentín y le dijo que, con esfuerzo, había sacado a Caballero de la pobreza. “No tenés dónde vivir, tu mamá te hecho de tu casa (…) encontraste refugio con este viejo de mierda”, dijo el directivo dirigiéndose al futbolista.

En otro de los videos que grabó, el directivo se mostró más picante y agresivo. Dirigiéndose a Caballero y rompiendo el contrato del jugador dijo: “Mirá lo que estoy haciendo con tu contrapase (sic), muñeco. Olvidate de jugar al fútbol”.

Parece que se pudrió todo entre el presidente de Rubio Ñu de Luque y Bernardo Gabriel Caballero. #FútbolParaguayo 🇵🇾 pic.twitter.com/yzr0gPLBcC — En Una Baldosa (@enunabaldosa) 8 de febrero de 2018

Caballero, por su parte, también rompió el silencio y confesó que el directivo le había obligado a tener relaciones con él y que lo mismo había pasado con otros jugadores.

“Sé que hubo otros jugadores que tuvieron relaciones con él. Era una cuestión normal”, afirmó el lateral izquierdo en diálogo con Radio La Unión de Asunción.

“No me comuniqué con nadie de mi familia hasta ahora. Esa parte me cuesta mucho”, aceptó, y agregó: “Tenía la esperanza, soñaba siempre ser un futbolista exitoso, surgir acá en Luque. Ahora quiero que esto que me pasó no le pase a nadie”.

Con información de Clarín/Infobae