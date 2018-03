Desde este viernes se disputan los partidos de la octava fecha del fútbol ecuatoriano.

PARTIDO: RIVER PLATE vs. BARCELONA S.C.

Ciudad: GUAYAQUIL

Estadio: CRISTHIAN BENITEZ

FECHA: 16/09/2016

HORA: 19:45

CENTRAL : ALBARRACIN CARTAGENA JUAN CARLOS

PARTIDO: D.CUENCA vs. U.CATOLICA

Ciudad: CUENCA

Estadio: ALEJANDRO SERRANO AGUILAR BANCO DEL AUSTRO

FECHA: 16/09/2016

HORA: 20:00

CENTRAL : LARA LEON DIEGO JEFFERSON

PARTIDO: L.D.U.QUITO vs. DELFIN S.C.

Ciudad: QUITO

Estadio: L.D.U.QUITO

FECHA: 17/09/2016

HORA: 17:00

CENTRAL : QUIROZ PRADO LUIS EDUARDO

PARTIDO: S.D.AUCAS vs. INDEPENDIENTE DEL VALLE

Ciudad: QUITO

Estadio: GONZALO POZO RIPALDA

FECHA: 17/09/2016

HORA: 19:00

CENTRAL : HINOSTROZA CARRIEL EDGAR ROBERTO

PARTIDO: EL NACIONAL vs. FUERZA AMARILLA S.C.

Ciudad: QUITO

Estadio: OLIMPICO ATAHUALPA

FECHA: 18/09/2016

HORA: 11:15

CENTRAL : ALARCON SANCHEZ ROBERTO ISRAEL

PARTIDO: MUSHUC RUNA S.C. vs. C.S.EMELEC

Ciudad: AMBATO

Estadio: BELLAVISTA

FECHA: 18/09/2016

HORA: 12:00

CENTRAL : ZAMBRANO OLMEDO RODDY ALBERTO