Más de 100 personas resultaron heridas debido a un accidente de tren suburbano en Nueva York, en el distrito de Brooklyn, según han informado los servicios de emergencia.

El accidente se produjo en la estación de Atlantic, en plena hora pico, a las 8 y veinte de la mañana y afectó a una unidad del tren de Long Island Rail Road, conocido por sus siglas LIRR.

“Estaba yendo más rápido de lo normal asegura esta pasajera. Yo tomo este tren todos los días y en cuando me dije esto fue cuando se produjo el golpe.”

“Estábamos en el vagón delantero. Yo salí volando hacia adelante y un tipo me agarró. Me dí un golpe en la rodilla contra una barra de acero y ahora se me está hinchando y no puedo doblarla”, dice otra mujer herida que viajaba en el tren.

De los 600 pasajeros, una decena han sido trasladados a diferentes hospitales, aunque ninguno de los heridos sufre lesiones graves.

Testigos citados por medios locales indicaron que la unidad no hizo una parada completa al entrar en la terminal y descarriló al chocar con los topes de una vía muerta.