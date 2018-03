Desde su ruptura con Calvin Harris y su nueva relación con el actor Tom Hiddelston, Taylor Swift es noticia y trending topic de las redes sociales.

Pero al margen de su vida sentimental que genera un sinfín de titulares, un cambio en su aspecto físico ha generado un nuevo debate.

Medios internacionales aseguran que la cantante habría pasado por el quirófano para aumentarse el pecho. Y es que recientes fotos de la artista luciendo un escote han levantado las sospechas de sus fans en Instagram.

Los rumores comenzaron hace apenas unos días, cuando pudo verse a la estrella con amigas jugando y nadando en las playas de Rhode Island, lugar que eligieron para festejar el 4 de julio, Día de la Independencia. Allí,Taylor dejó ver parte de su nueva figura.

Taylor arriving the bowling alley after Selena’s concert in Nashville last night! pic.twitter.com/Uqo6qhdroo

— Taylor Swift Updates (@TSwiftOnTour) 22 de junio de 2016