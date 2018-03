Una agente de la Guardia Civil ha pedido que se active el protocolo de acoso laboral por la actuación de un teniente que impulsó que la expedientaran por ausentarse unos minutos de su puesto de vigilancia para ir al baño porque había tenido su menstruación de forma imprevista.

Los hechos ocurrieron, irónicamente, pasado 8 de marzo, Día de la Mujer. La ujer estaba destinada a la vigilancia a bordo de un coche patrulla en el Consorcio de Barcelona.

Según su abogado, Antonio Suárez-Valdés, cuando la guardia volvió del baño se encontró con un teniente de quien recibió gritos y amenazas porque se había movido de su puesto.

Ella le explicó que se había visto obligada a ir baño para ponerse una toalla higiénica pero el teniente no entendió el motivo de su ausencia.

“A mí no me cuentes milongas, vas al baño antes o después del punto de control pero no durante”, le reprendió el teniente, según el diario El País.

Una semana después del incidente del baño, el teniente elevó un parte disciplinario contra la agente por “inexactitud en el cumplimiento de las órdenes recibidas”, ya que no había pedido permiso para ausentarse del punto de vigilancia e ir al baño. La mujer ahora enfrenta un expediente disciplinario por falta leve castigado con hasta dos días de suspensión de empleo y sueldo.

La agente, según su abogado Antonio Suárez-Valdés, ha pedido que se active el protocolo contra el acoso laboral.

Fuente: politica.elpais.com/elperiodico.com