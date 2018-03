Una criatura vive en los lugares más profundos del mar, aparentemente era un calcetín, fruto de la contaminación, pero tras 60 años de investigaciones se descifró que es un animal.

Este pez se denomida xenoturbella y corresponde a las ramas más antiguas del árbol de la vida. El profesor Greg Rouse del instituto de oceanografía Scripps de Estados Unidos y jefes del estudio dice que tienen el apodo de ‘calcetines púrpuras’. Debido a su forma de un globo desinflado o un calcetín botado en el suelo.

Según la BBC, “esta rareza del océano no tiene ojos, carece de cerebro y el intestino brilla por su ausencia. Solo tiene una boca abierta por donde entra la comida… y salen los excrementos. Investigadores pensaron que se trataba de una criatura que una vez fue sofisticada y que se había deshecho de sus características complejas en la medida en que fue evolucionando. Pero el descubrimiento de las nuevas especies -xenoturbella monstruosa y xenoturbella churros- permitió determinar que pertenecen a un grupo bastante primitivo”.

Además nunca se la ha visto comer y cuenta el experto encargado que no tiene dientes ni ninguna estructura que permita arrancar estructuras de algún otro ser. Por tanto, la forma en la que se alimentan es aún un misterio.

Genetic analysis by Scripps-led team pinpoints deep-sea worms on tree of life https://t.co/oMz0ZTsRiQ pic.twitter.com/zKLHbAnEXM

— Scripps Oceanography (@Scripps_Ocean) febrero 3, 2016