La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio NASA a través de su sonda espacial Dawn tomó fotografías del planeta enano Ceres en las que se puede observar una extraña estructura en forma de pirámide.

La forma montañosa al parecer tiene una extensión de 5 kilómetros pero no se conoce más al respecto.

Además de esta pirámide, hallaron destellos luminosos que son compuestos de hielo o sales, según los investigadores.

El planeta enano Ceres se encuentra ubicado en el cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter.

Check it out: @NASA_Dawn found a peak on #Ceres about as big as Mars’ Mt Sharp/Aeolis Mons http://t.co/Naq5kYJtEo pic.twitter.com/sBsAOwFOMQ

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) junio 22, 2015