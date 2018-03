En muchas ocasiones el romanticismo se apodera de los enamorados quienes tratan de plasmar sus sentimientos a través del ejercicio de la escritura.

De ahí resultan bellas y tristes obras poéticas.

A continuación les presentaremos una serie de poemas donde podrán observar desde el amor más puro hasta la melancolía absoluta:

1.-Dedal-Sophía Yánez

“Sere enorme en el espacio mínimo donde me nombres”

Por un momento logramos transportarnos en esos mares del dolor, donde los recuerdos mueven lágrimas transluciendo una pequeña sonrisa.

2.- Naufrago-Koda

Y míranos ahora…. Perdidos en los brazos del olvido.

Ya no me miras, ya no te miro,

Ya no te siento, ya no me sientes,

Y vuela un pensamiento vago sobre mí,

el cual me dice: ¿Seguirás creyendo en ese mar de mentiras? ¿Seguirás durmiendo con el aroma a naufrago de su soledad?

¡Ven! Siénteme, vive en mi alma,

Vive en mí ser, vive en mi memoria, vive en mi recuerdo,

Es el único lugar donde te puedo tener

3.- Espero curarme de ti-Jaime Sabines

Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno. Me receto tiempo, abstinencia, soledad.

¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho, ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio. Porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada.