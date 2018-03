Después de varios meses de intensos requerimientos por parte de la Justicia de Perú, el expresidente Alejandro Toledo rompió el silencio desde Estados Unidos. Involucrado en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, el exmandatario aseguró que es inocente y denunció una conspiración política de sus rivales Keiko Fujimori y Alan García.

“Yo juro, juro, ante lo que más tengo, la riqueza de mi esposa y de mi familia, de Eliana y yo, es mi credibilidad internacional como académico”, manifestó en una entrevista con la que ha puesto fin a su aislamiento mediático, y con la que trata de luchar contra lo que considera una “persecución política” de sus rivales.

Las sospechas contra el ex mandatario, que gobernó Perú entre 2001 y 2006, surgieron en febrero a raíz del testimonio de quien fuera representante de Odebrecht en Lima, Jorge Barata, que después de ser detenido reveló una larga serie de sobornos durante varias presidencias por unos 29 millones de dólares, 20 de los cuales habrían sido atribuidos a Toledo.

“Yo le puedo decir, por el nombre de la persona que más amo, que está arriba en el cielo y es mi madre: ¡Nunca! ¡Que el Sr. Barata venga a Lima o a EE.UU. y diga (..) cómo, cuándo, en qué cuenta (hizo los depósitos)…”, indicó.

De acuerdo a lo denunciado por el representante de Odebrecht en Lima, Toledo habría recibido el dinero por la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica sur.

El exmandatario reconoció que durante su gestión se iniciaron esas obras, pero por obstáculos burocráticos regionales y nacionales apenas alcanzó a inaugurar “un puente simbólico chiquito entre Asís e Inambari”.

La implementación recayó en el siguiente presidente, Alan García, dirigente del partido aprista y durante cuyo gobierno el proyecto saltó de un coste inicial de 850 millones a más de 4.000 millones, según Toledo.

Relacionada con el caso Odebrecht tiene otra causa abierta por presunto lavado de activos en adquisición inmobiliaria a través de la firma Ecoteva, una investigación más antigua en la que aparece también su íntimo amigo y empresario peruano-israelí Yosef Maiman.

Toledo ha presentado dos habeas corpus que la justicia peruana ha rechazado, pero niega rotundamente ser un “fugitivo”.

“Recibí la noticia de que el juez Hamilton Castro decidía una orden de prisión preventiva estando en Stanford y por los periódicos (..) Yo no me he fugado de mi país. Estaba aquí (en EE.UU.) trabajando”, declaró.

Pero por ahora no tiene intención de regresar a su país para afrontar a la justicia.

“¡A mi no me quieren juzgar, me quieren colgar! (..) ¿Ud quiere que yo regrese a la prisión sin ser escuchado ni notificado? ¿A dónde está el debido proceso? (..) ¿Que yo regrese a la cárcel (..) para que comience un juicio sobre lo que ha dicho Barata? ¿Quiere Ud que quede yo 30 años en la cárcel?”, concluyó

Y mostró su disposición a “colaborar con la justicia” únicamente si se designa un “juez natural (supremo)”

Fuente: Infobae.com/CNN