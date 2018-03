El sitio de pornografía PornHub ofrece becas para que estudiantes universitarios y de posgrados puedan terminar o financiar su carrera desde el principio.

Los requisitos son tener más de 18 años y, obviamente, cursar una carrera universitaria o de posgrado.

La beca es de 25 mil dólares y para postular, el estudiante deberá escribir un ensayo de de entre 1000 y 1500 palabras explicando la manera en la que hace feliz a los demás, además deberá subir un video con la misma temática del ensayo.

La posibilidad de acceder a una beca del PornHub termina el 31 de octubre, fecha en la que se cierran las recepciones de ensayos y videos.

Are you a woman pursuing an education in stem? If so, check this out! https://t.co/2l3Nv0EQjF pic.twitter.com/fmLLKCl7WC

— Pornhub ARIA (@Pornhub) September 30, 2016