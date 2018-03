Mercedes Grabowski, mejor conocida en el mundo de la industria pornográfica como August Ames, fue hallada muerta en su domicilio de Los Ángeles, California, este martes, informaron autoridades.

Las primeras versiones no oficiales apuntan a un suicidio como la causa del deceso. Su esposo, el director de cine Kevin Moore, dio a conocer la noticia y se dijo devastado.

“Fue la persona más amable que he conocido y significa todo para mí”, expresó al tiempo que pidió respeto para la figura de Mercedes y de toda su familia.

being a gross kid with #KevintheCat in my NEWWWW @shopsinslife @coyotelovesyou SHIRT😻❤️👅🖤 playing and hanging out wivvvv @emmahixofficial 😘😘😘 Una publicación compartida por August Ames (@msmaplefever) el 3 de Dic de 2017 a la(s) 11:15 PST

Con solo 23 años, la mujer de origen canadiense había filmado más de 270 películas para adultos y había sido premiada con dos premios AVN, considerados como los Óscar del cine pornográfico.

En las últimas semanas había estado involucrada en una polémica con la comunidad LGBT por haberse negado a filmar una escena con un actor gay.

“No es homofobia. La mayoría de chicas no graban con hombres que han hecho porno gay por seguridad. Así es como lo hago yo. No quiero poner mi cuerpo en riesgo, no conozco lo que ellos hacen en sus vidas privadas”, explicó sobre sus convicciones.

whichever (lady) performer is replacing me tomorrow for @EroticaXNews , you’re shooting with a guy who has shot gay porn, just to let cha know. BS is all I can say🤷🏽‍♀️ Do agents really not care about who they’re representing? #ladirect I do my homework for my body🤓✏️🔍 — August Ames (@AugustAmesxxx) 3 de diciembre de 2017

I don’t have anything to apologize for! Apologizing for taking extra steps to ensue that my body stays safe? Fuck you guys attacking me when none of my intentions were malicious. I fucking love the gay community! What the fuck ever! I CHOOSE who I have inside my body. No hate. https://t.co/7dSbq27K2F — August Ames (@AugustAmesxxx) 4 de diciembre de 2017

Por más mensajes que Mercedes envió a través de sus redes sociales explicando sus razones y asegurando que “amaba a la comunidad gay”, las agresiones y críticas no dejaron de llegar. Ella llegó a zanjar las disputas con un elocuente, “jódanse”.

Algunas publicaciones han señalado que la controversia pudo sumirla en la depresión al grado de orillarla al suicidio, pero ninguna fuente cercana a ella, ha confirmado esta versión.

Miembros de la industria pornográfica y fanáticos han manifestado su consternación por la muerte de la joven.

Like everyone else we’re just hearing about @AugustAmesxxx and we’re devastated. Our thoughts go out to her friends and family. Heartbreaking news. RIP — Brazzers (@Brazzers) 6 de diciembre de 2017

El Diario NY