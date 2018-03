Pornografía

Uno de los sitios de material para adultos más conocido, Pornhub, hizo una solicitud al Gobierno de Estados Unidos.

Pornhub pidió a Estados Unidos que sacara a Edward Snowden de Rusia, país que bloqueó el acceso al sitio pornográfico.

A través de su cuenta de Twitter el sitio porno hizo la solicitud. “Barack Obama, por favor, perdone a Snowden. Rusia bloqueó Pornhub.com, ¡necesita salir ya!”, posteó el sitio porno.

La razón por la que Rusia bloqueó el acceso a Pornhub y Youporn en su territorio es que la nación quiere luchar contra la difusión de material ilegal en internet.

.@BarackObama please pardon @Snowden. Russia just blocked https://t.co/ukBPXIE2PX, he needs out ASAP!

— Pornhub ARIA (@Pornhub) September 15, 2016