La crisis política en Brasil se profundizó el jueves debido a acusaciones de corrupción que amenazan con llevar a la caída del presidente Michel Temer, socavar las reformas económicas hechas para salir de la recesión y dejar sin rumbo al país grande de Latinoamérica. Sin embargo, el presidente Temer dijo en conferencia de prensa que no renunciará y negó haber aprobado un soborno para un ex legislador.

Los mercados financieros caían en picada, ambas cámaras del Congreso suspendieron sesiones y la oficina del presidente canceló todas sus actividades, ante un reporte del diario Globo que alega que hay una grabación en que se escucha a Temer apoyando la idea de sobornar a un antiguo legislador.

Se programaron protestas en varias ciudades, y tanto por televisión como por las redes sociales de internet abundaron pedidos para que Temer renuncie o sea destituido, con el argumento de que su gobierno ya no tiene legitimidad.

El índice bursátil Ibovespa perdió 10% en 90 minutos, hasta que se suspendieron las transacciones por 30 minutos. El real cayó 8% ante el dólar en las primeras horas del día.

“No se me ocurre cómo Temer puede sobrevivir esto?, comentó David Fleischer, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Brasilia. “Hay demasiada gente en contra de él?.

El escándalo se agravó la madrugada del jueves cuando la policía allanó las oficinas y la residencia del senador Aécio Neves, quien casi ganó la presidencia en el 2014 y había anunciado planes de volver a postularse el año entrante.

Es investigado en varias causas de corrupción relacionadas con la pesquisa llamada ?Lavado de autos?, sobre sobornos a políticos. Ha negado las acusaciones.

El miércoles por la noche, Globo reportó que Neves aparece en una grabación pidiéndole a Jesley Batista, ejecutivo de la compañía empacadora de carne JBS, 700.000 dólares para pagar por su defensa en el caso ?Lavado de autos?.

El jueves, el Tribunal Federal Supremo, la máxima instancia judicial del país, ordenó que Neves sea suspendido indefinidamente de su cargo.

No se sabía el paradero de Neves el jueves. Se trató de conseguir su reacción pero no fue posible.

Globo reportó también que Batista había grabado cuando Temer se pronuncia a favor de pagarle al ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha a cambio de su silencio. En un comunicado la tarde del miércoles, la presidencia dijo que Temer ?no participó ni autorizó intento alguno por impedirle a Cunha llegar a un arreglo con los funcionarios del Ministerio de Justicia?.

De ser confirmadas, las denuncias podrían marcar el fin político de Temer, cuyo gobierno se ha tambaleado de crisis en crisis desde que asumió la presidencia hace poco más de un año.

Cunha fue el catalizador del juicio político que llevó a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff el año pasado y al ascenso de Temer, quien para ese entonces era vicepresidente. Cunha fue luego sentenciado a 15 años de cárcel por corrupción.

El comunicado de la presidencia sí confirmó que Temer se reunió con Batista en marzo. Según el artículo de Globo, Batista grabó subrepticiamente las conversaciones con Temer y Neves y se las dio a las autoridades como parte de su arreglo judicial.

Según el artículo, cuando se le dice a Temer que se le está pagando a Cunha a cambio de su silencio, el presidente responde: “Eso hay que seguir haciéndolo, ¿está bien?

Globo no difundió las grabaciones ni reveló cómo las obtuvo.

Representantes de la JBS no respondieron a mensajes electrónicos que le envió la The Associated Press en busca de reacción.