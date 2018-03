La Red de Maestros y Maestras por la Revolución Educativa emitió un comunicado la tarde de este sábado 25 de marzo del 2017 donde señaló que canceló el Diálogo Presidencial Ecuador 2017 previsto para la tarde de este domingo en la ciudad de Quito.

La Red había propuesto el diálogo el 24 de marzo a los dos candidatos a la Presidencia, tras el ofrecimiento impuso como requisito que el candidato oficialista, Lenín Moreno, y de la alianza CREO-SUMA, Guillermo Lasso, debían hacer una declaración juramentada y presentarla ante un notario público.

La Red había pedido que en dicho documento debía constar que los candidatos no han participado de forma directa o indirecta en actos de corrupción. Que no se han beneficiado de manera particular en decisiones que hayan tomado en el ejercicio de las funciones públicas o privadas referidas a la salida de su patrimonio a paraísos fiscales y en compañías offshore, la crisis bancaria de 1999, el feriado bancario y el caso de sobornos Odebrecht y Petroecuador.

COMUNICADO OFICIAL.

La Red de Maestros a la opinión pública: pic.twitter.com/qTRPOBRTqk — Red Maestrxs EC (@RedMaestrxsEC) 25 de marzo de 2017

Por su parte, los dos candidatos habían señalado que asistirían al citado diálogo. Lenín Moreno expuso en su cuenta de Twitter que iba a notarizar “sin excusas” lo solicitado por los organizadores.

Ratifico mi asistencia al Diálogo Presidencial convocado por la @RedMaestrxsEC y notarizaré SIN EXCUSAS lo solicitado por los jóvenes. — Lenín Moreno (@Lenin) 25 de marzo de 2017

De igual forma, el candidato Guillermo Lasso, expresó en una carta a la Red su decisión de asistir al encuentro.

Cartas de aceptación de los candidatos al Diálogo Presidencial 2017 propuesto por la Red de Maestros y organizaciones sociales. pic.twitter.com/7h91nfJ6VP — Red Maestrxs EC (@RedMaestrxsEC) 23 de marzo de 2017

El presidente de Creo, César Monge, manifestó en sus redes sociales la postura del movimiento ante la cancelación abrupta del encuentro.